У "Мельпомені Таврії" візьмуть участь 19 театрів з сімох країн

У Херсоні 25-31 травня проходитиме 12-й міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії".

Про це УНІАН повідомили в Херсонському обласному музично-драматичному театрі ім. Миколи Куліша, який традиційно приймає фестиваль.

На фестивалі свої вистави покажуть 19 театральних труп із України, Білорусі, Молдови, Угорщини, Румунії, Росії та Польщі.

Фестиваль відкриє вистава Миколаївського академічного театру драми та музичної комедії "Чайка" за п`єсою Антона Чехова. А перед нею відбудеться вогняне шоу на театральній площі перед облмуздрамтеатром.

У рамках фестивалю також заплановано карнавальну ходу його учасників вулицями Херсона.