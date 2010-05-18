Янукович: Україну виштовхали з газового ринку Середньої Азії

Україна хотіла б повернутися на газовий ринок Середньої Азії, заявив Віктор Янукович сьогодні на українсько-російському економічному форумі в Києві.

"За п`ятирічний період часу Україна не сама пішла з газового ринку Середньої Азії - Україну звідти виштовхали. Ми не висуваємо ніяких претензій, але ми хотіли б повернутися до цього питання і обговорити його", - сказав він. "Наші підприємства за участю російського капіталу також працюють у цій галузі і втратили достатньо серйозні об`єми, тому ми сподіваємося, що буде правильний підхід. Ми частково обговорили це питання і, сподіваюся, ще зробимо це найближчим часом".

Президент РФ Дмитро Медведєв не виключив можливості обговорення цього питання. "Це така тема, яка ніколи не виключається, але вона не буває двосторонньою. Вона завжди носить тристоронній характер. Вона, врешті, впирається і в наші домовленості з узбеками і іншими колегами", - цитує РосБізнесКонсалтинг. Д.Медведєв нагадав, що раніше не всі схеми постачань середньоазіатського газу через Росію в Україну витримали випробування часом, тому Москва "підтримає тільки взаємовигідні варіанти".