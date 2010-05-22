У Росії відкривається виставка сучасного українського мистецтва

Масштабна виставка сучасного українського мистецтва "ЯКЩО/ЕСЛИ/IF" відкривається 21 травня у Пермі і триватиме до 10 липня.

Про це власного кореспондента УНІАН у РФ повідомили в Музеї сучасного мистецтва «Permm», де проходитиме виставка.

В основній частині виставки презентовано близько ста робіт тридцяти авторів, згрупованих за розділами – «Майдан» (політичне мистецтво і мистецтво у суспільному просторі), «Дивокрай» (критична рефлексія офіційної ідеї національної ідентичності), «Фантоми» (візіонерський живопис) і «Мрійники» (мистецтво про соціально-емоційний фон сьогоднішньої України).

Серед учасників виставки - відомий російський художник, уродженець України Сергій БРАТИКОВ (зокрема, з його проектом «Балаклавський кураж», нещодавно названим кращим проектом року на конкурсі «Інновація-2010»), знані живописці України Олександр ГНИЛИЦЬКИЙ, Арсен САВАДОВ, Василь ЦАГОЛОВ, Жанна КАДИРОВА, що вже виставлялася в Пермі, Стас ВОЛЯЗЛОВСЬКИЙ, групи Р.Э.П. і Soska, а також багато художників, поки не відомих російській публіці, серед яких, зокрема, і автори, скандально відомі в Україні своєю роботою з політичною і ідеологічною проблематикою. Кілька робіт будуть виконані на місці, у Пермі.

Особливий розділ виставки – «Історії» - розкриває контекст 1980-1990-х років, в якому виховувалися сучасні художники. Це український живопис з колекції Марата ГЕЛЬМАНА, концептуальне і наївне мистецтво з колекції художника і куратора Олександра РОЙТБУРДА і експозиція харківської школи андеграундної фотографії.

Ці три «колекції» дають можливість зрозуміти те, як розвивалося, змінювалося мистецтво України протягом останніх двадцяти років.

Як відзначив директор музею Permm М.ГЕЛЬМАН, «до 1993 року сучасного українського мистецтва на світовій сцені як феномена не існувало, воно було частиною російського мистецтва. Недаремно перша виставка українських художників у Москві, якою я опікувався, називалася «Південноросійська хвиля». Проте за останні п`ятнадцять років у Києві з`явилася своя художня ситуація, Україна сьогодні має свій національний павільйон на венеціанському бієналлє. Проте спільне радянське минуле, як і раніше, об`єднує наші країни, і саме тому, що Україна «найближча з чужих», особливо цікаво з’ясувати, що відбувається на її художній сцені».

Твори для виставки одержано від їх авторів, від приватних зібрань, з колекції PinchukArtCentre, Київ, і фонду Stella Art, Москва, від арт-центру "Я Галерея", Київ, від галерей "Колекція", Antin`s Collection і Kyiv Fine Art, Київ, від галереї "Ріджина", Москва-Лондон.

Чимало художників приїжджає на монтаж і відкриття виставки і будуть доступні для інтерв`ю. Відкриття супроводжуватиметься серією лекцій, дискусій і круглих столів.

У рамках виставки запланована серія лекцій, дискусій і круглих столів.