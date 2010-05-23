У Черкасах розпочався Міжнародний театральний фестиваль

Сьогодні в Черкасах розпочався п’ятий Міжнародний театральний фестиваль «Сцена людства».

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Черкаського академічного обласного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Володимир ОСИПОВ, відкриває фестиваль виставою «Сватання на Гончарівці» Львівський Національний театр імені Марії Заньковецької.

За словами В.ОСИПОВА, цього року через брак коштів на фестивалі буде обмежена кількість зарубіжних театрів.

На фестивалі Гродненський обласний драматичний театр (Білорусь) покаже виставу «Брат Альоша», Дніпропетровський академічний театр російської драми імені Горького покаже виставу «У сутінках», Національний театр російської драми імені Лесі Українки - виставу «Остання любов», Драматичний театр «Михай Еминеску» (Румунія) - вистава «Іван Турбінке», Харківський академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка - оперу «Запорожець за Дунаєм», Національний драматичний театр імені Івана Франка - виставу «Одруження». Закриватиме фестиваль Черкаський академічний обласний музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка - він покаже глядачам оперу «Циганський барон».

Фестиваль триватиме до 30 травня.