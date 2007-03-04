Чиновників-претендентів на службове житло побільшало

Кабінет міністрів України доповнив перелік категорій працівників, яким можуть бути надані службові житлові приміщення.

Текст відповідної постанови, датованої 1 березня, розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, до переліку відтепер включені працівники представництва президента України в Автономній Республіці Крим - постійний представник президента в АРК, перший заступник постійного представника, заступник постійного представника, керівник служби та радник представництва президента до одержання ними постійного житлового приміщення.

Відповідно до документа, право на одержання службового житла також одержать посадові особи держкомітету фінансового моніторингу: голова Держфінмоніторингу, його заступники, у тому числі перший, директори департаментів та їхніх заступників, начальники управлінь, відділів, регіональних відділів та їхніх заступників, завідувачі секторами, головні фахівці.

У постанові також зазначені працівники міністерства вугільної промисловості - заступники міністра, у тому числі перші, директори департаментів та їхніх заступників, начальники управлінь й їхніх заступників, начальники відділів та їхніх заступників, завідувачі секторів, головні фахівці, а також начальник і заступники начальника Державної інспекції за контролем якості вугільної продукції до одержання ними постійного житлового приміщення.

Постановою встановлено, що фонд службових житлових приміщень формується з новозбудованого житла, звільнених житлових приміщень або квартир, придбаних у фізичних чи юридичних осіб.