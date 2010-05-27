Азаров: розробляються нові методи впливу держави на економіку

На сьогоднішній день державі рано відмовлятися від регулюючої ролі в розвитку промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді, присвяченій питанням розвитку промислового виробництва в регіонах.

«Та потужна криза, що пройшла у нас в країні і в світі в цілому, та й відлуння цієї кризи говорять про те, що державі рано відмовлятися від своєї регулюючої ролі. Ясно абсолютно, що найближчими роками буде переосмислено роль і вплив держави на економічні процеси», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що розвиток подій у різних країнах свідчить про те, що розробляються нові методи й нові підходи впливу держави на економічну активність. «Природно, що ми не повинні залишитися осторонь, враховуючи нереформованість нашої економіки й те, що сьогоднішній рівень економіки та нашої промисловості відсталий і консервувати те, що ми маємо, зберігати це - означає прирікати себе на подальше відставання від розвинених країн», - підкреслив прем`єр.

М.АЗАРОВ заявив, що незадоволений матеріалами, підготовленими профільними міністерствами й відомствами.

«Я не дуже задоволений цими матеріалами. Вони складені в традиційному для Кабінету міністрів стилі, з традиційним підходом: області, плюси, мінуси, відсотки. Відверто кажучи, не це мене зараз цікавить», - сказав він і звернувся до учасників наради з проханням поінформувати його про реальну ситуацію на кожному конкретному підприємстві системи Міністерства промислової політики.

М.АЗАРОВ зазначив, що на сьогоднішній день розвиток промисловості гальмує надмірне адміністративне регулювання й податковий тиск, і ці проблеми уряд повинен вирішити якнайшвидше.