Теракт проти евакуаторів Черновецького

У Києві невідомі здійснили спробу підірвати комунальні автомобілі-евакуатори.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За даними І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, днями о 23.30 невідомі кинули пляшки з запалювальною сумішшю на штрафмайданчик, де разом із автомобілями «ночують» 24 комунальних евакуатори. Один такий вибуховий пристрій загорівся на крановій установці, два інших – на платформі евакуатора. Водночас охорона служби вчасно побачила пожежу і негайно її ліквідувала, повідомила заступник голови КМДА.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце інциденту, встановила, що у скоєні злочину участь брали троє осіб, імена яких наразі невідомі, зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Цей інцидент вона пов’язує з тим, що київська влада розпочала боротьбу з правопорушеннями водіїв та із заторами на дорогах. “Після того, як ми почали вводити цивілізовані, прийняті в усьому світі норми боротьби з правопорушеннями водіїв та із заторами на дорогах, нам одразу почали «вставляти палки в колеса», - зауважила, зокрема, І.КІЛЬЧИЦЬКА.

“Після того, як ми закупили додаткові евакуатори й запустили їх у роботу, якими тільки методами не намагалися з нами боротися: і правовими (але ми виграємо суди!), і психологічними (які тільки vip-персони не телефонували з проханнями не брати з них штраф за незаконно припарковані машини), і тепер ось вдались до хуліганських…”, - заявила заступник голови КМДА. Проте, на її думку, “ментальність наших людей усе ж змінюється на краще, які усвідомлюють: порушив порядок, створив незручності іншим - плати штраф”. Це правило без винятку діє в Києві для водіїв як запорожців, так і мерседесів, додала І.КІЛЬЧИЦЬКА.