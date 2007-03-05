Цушко похвалив сам себе

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО переконаний, що скоротити останнім часом кількість рейдерських атак на підприємства вдалося завдяки зміні керівництва МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на Всеукраїнській нараді представників недержавних охоронних структур в Києві.

“Я можу пишатися тим, що з моїм приходом рейдерські атаки в Україні практично припинилися”, - сказав В.ЦУШКО.

“Що таке рейдерство?” - звернувся він із запитанням до присутніх і сам відповів на нього: “Це - відлякування інвесторів!” “А тому ми повинні спільно (МВС і недержавні охоронні структури – УНІАН) дати відсіч цьому!”, - додав міністр.

В.ЦУШКО закликав охоронні структури спільно з МВС забезпечувати безпеку. “Хаос нікому не потрібен”, - наголосив міністр.