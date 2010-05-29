Справа про загибель студента в Києві: відсторонено від роботи ряд посадовців

Начальник Головного управління МВС України у місті Києві Олексій КРИКУН до завершення службового розслідування та розслідування прокуратури обставин загибелі студента Ігора Індило в Шевченківському райуправлінні міліції відсторонив від виконання посадових обов’язків начальника РУ та ще кількох осіб.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві.

Як зазначили в ЦГЗ, від виконання своїх повноважень відсторонений начальник Шевченківського райуправління Петро МИРОШНИЧЕНКО, один із його заступників, який у день інциденту був відповідальний за роботу райуправління, помічник начальника чергової частини-оперативний черговий та дільничний, якій доставив студента до міліцейського відділку і складав на нього адміністративний протокол про непокору міліції.

Також вчора О.КРИКУН зустрівся з матір’ю померлого і пообіцяв всіляко сприяти з’ясуванню справжніх причин смерті її сина. Крім того, начальник столичного главку на її прохання дійшов згоди з прокуратурою про надання потерпілій стороні копій всіх первинних документів справи, у тому числі висновків судово-медичної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув студент І.Індило.

Довідка УНІАН. 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента в районний відділ міліції Шевченківського району, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

На сайті телеканалу наголошується, що “розтин провели ще до того, як батьки дізналися про загибель сина, в морзі тіло навіть не дали оглянути. Висновок медексперта відрізняється від офіційної версії”. "Ми весь час їхали з тією версією, що він захлинувся, але коли ми приїхали в морг, нам видали довідку від лікаря на свідоцтво про смерть. І там було написано: крововилив під оболонку в тканини головного мозку, перелом кісток черепа, пошкодження в результаті контакту з тупим предметом", - повідомила мати студента Людмила ІНДИЛО.

Директор коледжу імені Макаренка Ольга ЩЕРБАК розповіла, що півтора роки тому, на прохання начальника Шевченківського райвідділу, дільничного дійсно підселили в гуртожиток до студентів для їх захисту.

Того вечора, розповідають студенти, до Ігоря приїхав шкільний друг, вони трохи випили, в переддень свята, і студент вирішив провести товариша. На веранді хлопці зустріли дільничного, який повертався додому. Зав`язалася перепалка, і міліціонер запропонував проїхати в райвідділ. Хлопець погодився.

"Він (Ігор) виходив з гуртожитку сам. Першим вийшов дільничний і сів (в автомобіль), потім зайшов Ігор і сів на заднє сидіння. Це останній раз, коли я бачила Ігоря живим. Це було 8 годин вечора", - повідомила сусідка по гуртожитку Наталія.

Коли о 21.30 дільничний повернувся в гуртожиток, вже викладачі почали просити міліціонера відпустити хлопця. “Дільничний відмовився, тому що, за його словами, Ігор буянив у відділі. Відпустити його могли тільки через три доби”, - йдеться в повідомленні.

Також телеканалу “вдалося дізнатися, що трагічної ночі сюди 4 рази викликали «швидку», але забрати хлопця медики відмовилися”.

Крім того, студенти розповіли ТСН, що “міліція тисне на студентів, аби підлітки заявили, нібито була бійка, і Ігор сідав до міліційної машини вже побитий з проломленою головою”.

У свою чергу у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві УНІАН повідомили, що студента було доставлено до Шевченківського райуправління міліції, де він загинув, за нібито грубе порушення громадського порядку. За даними ГУ МВС України в Києві, студент загинув через те, що впав, перебуваючи у нетверезому стані. За інформацією ЦГЗ, «під час перебування в міліції студентові стало зле, і він кілька разів упав, через що одержав черепно-мозкову травму».

У міліції наголошують, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив».

При цьому в ЦГЗ спростовують інформацію про те, що смерть наступила в результаті дій співробітників міліції. За інформацією правоохоронців, «швидку» студентові викликали у зв`язку з тим, що він одержав травму через перебування в алкогольному сп’янінні, проте «швидка» відмовилася госпіталізувати його.

Ця справа перебуває на особистому контролі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.