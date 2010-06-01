Туркменія почала будівництво газопроводу до Каспію

Будівництво газопроводу "Схід-Захід", покликаного зв`язати північно-східні газові родовища країни з Каспійським регіоном, почалося у понеділок у Туркменії, передає РІА "Новости".

Урочиста церемонія зварювання першого стику газопроводу відбулася на газокомпресорній станції "Шатлик" (Радість), за 90 км від гігантського газового родовища "Південний Іолотань", включеного експертами британської компанії Gaffney, Cline & Associates (GCA) до четвірки найбільших газових родовищ у світі.

Будівництво газопроводу "Схід-Захід" довжиною 1000 км, пропускною спроможністю 30 млрд. куб. м газу на рік, з наземними допоміжними спорудами, вестимуть держконцерни "Туркменгаз" і "Туркменнебітгазгурлушик" (Туркменнафтогазбуд) за рахунок держконцерну "Туркменгаз".

Спорудження нового газопроводу, який може підстебнути Європу до активізації проекту “Набукко”, намічено завершити в червні 2015 року. Приблизна вартість газопроводу становить більш як 2 млрд. дол.

Виступаючи на церемонії старту будівництва газопроводу "Схід-Захід", президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ зазначив, що в даний час збільшення обсягів природного газу, що видобуваються в країні, необхідне не тільки для продажу за кордон, але й для задоволення внутрішнього попиту.

За словами глави держави, зараз у Туркменії ведеться будівництво численних фабрик, заводів, прискореними темпами розвивається електроенергетика, збільшується експорт електроенергії, що вимагає значних обсягів газу, і в майбутньому ця потреба тільки зростатиме.

Туркменський лідер зазначив, що газопровід "Схід-Захід" забезпечить доставку природного газу з гігантського газового родовища "Південний Іолотань" в західні райони країни.

"Будівництво газопроводу "Схід-Захід" означає створення єдиної газотранспортної системи нашої країни, що дозволить нам швидко і своєчасно доставляти великі обсяги природного газу в будь-які райони держави", - сказав на церемонії Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ.

Він зазначив, що реалізація такого широкомасштабного проекту своїми силами є свідоцтвом економічної потужності країни і високої кваліфікації туркменських фахівців.

Довідка УНІАН. Туркменія - найбільший у Центральній Азії експортер газу - значну частину свого газу продає російському “Газпрому” по його трубопроводах, але також поставляє газ до Ірану, Китаю і веде переговори з Європою про можливість поставок по запланованому ЄС газопроводу “Набукко”.

Експерти вважають, що “Схід-Захід” може зрушити з мертвої точки два альтернативні проекти - Прикаспійський газопровід до Росії через Казахстан і Транскаспійський до Європи по дну моря через Азербайджан.

Останній проект може стати частиною проекту “Набукко”, за допомогою якого Євросоюз сподівається дістати доступ до запасів Центральної Азії, щоб послабити залежність від російських поставок.

Офіційний Ашхабад заявляє, що готовий виставити газ на продаж, зокрема, з кордонів Каспію в будь-якому напрямі, але залишає турботу щодо будівництва і транзиту зовнішніх трубопроводів за покупцями.

Зараз у Туркменії працює акціонер “Набукко” німецька RWE, яка планує до кінця року укласти з туркменським урядом угоду про постачання газу.