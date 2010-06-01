У Києві викрали доньку колишнього заступника голови Фонду держмайна

У Києві на вулиці Мельникова невідомі викрали 22-річну п`ятикурсницю престижного Інституту міжнародних відносин (КІМВ) Ірину Лазаренко. Про це повідомляє "Обком".

«У п`ятницю, 28 травня, до нас в аудиторію зайшов директор інституту Валерій Копейка, — розповіла першокурсниця КІМВ Олена. — Він повідомив, що близько 8 ранку невідомі викрали студентку 5-го курсу нашого інституту. Каже, вона вийшла зі своєї машини біля гуртожитку інституту, подзвонила однокурсникам, що, мовляв, іду (а у них якраз залік цього дня був), і тут під`їхав білий мікроавтобус, у який дівчину і заштовхали. Нібито це бачив охоронець кафе, яке розташоване недалеко від інституту. Копейка попросив нас, якщо комусь щось стане відомо, щоб студенти говорили йому».

Керівництво інституту також повідомило міліцію про викрадення студентки. «Але поки слідству нічого нам сказати», — розповів «Сегодня» проректор КНУ імені Шевченка (КІМВ входить у його склад) Володимир Бугров. «Спершу зупиняємо всі схожі за прикметами мікроавтобуси — білі», — говорить джерело в київській міліції.

«Ірину шукаємо вже четвертий день. Це хороша студентка, яка вчилася на 4 і 5. Своєю поведінкою ніколи не насторожувала. Міліція нам повідомила, що посилено її розшукує. За неперевіреною інформацією, білий мікроавтобус бачили біля парковки декілька днів. Наскільки я знаю, викрадачі поки не висували ніяких вимог батькам», — розповів нам ректор Київського нацуніверситету Леонід Губерський. «В інституті кажуть про дві версії НП. Перша — це те, що від її батьків (а тут не вчаться діти з бідних сімей) зловмисники хочуть одержати викуп. Друга версія — що Іра, можливо, зв`язалася з якимись кримінальними людьми і у неї виникли проблеми», — розповіла студентка Олена.

За інформацією, що має «Обком», Ірина – донька Сергія Жоржевича Лазаренка, колишнього заступника голови Фонду держмайна.