Чи можна довіряти євро?

Через п`ять років після переходу Німеччини на євро, більшість жителів цієї країни все ще відчувають недовіру до єдиної європейської валюти. Як засвідчило опитування, проведене інститутом вивчення громадської думки Алленсбах, 57% німців малою мірою довіряють євро або не довіряють зовсім.

Водночас, порівняно з попереднім таким опитуванням, який проводився в липні 2006 р., кількість тих, хто сумнівається в надійності євро, знизилася на 8%. На думку соціологів, цей факт свідчить про те, що рано чи пізно єдина європейська валюта здобуде довіру жителів Німеччині.

Дослідження також показало, що більшість громадян цієї країни як і раніше відчувають ностальгію за німецькою маркою. Показово, що кількість тих, хто за повернення колишньої національної валюти, з року в рік практично не змінюється. При цьому, як наголошується, у марки значно більше шанувальників серед людей старшого покоління, ніж у молоді, передає Reuters.

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