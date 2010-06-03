Для МВФ программа Януковича недостатньо конкретна

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) під час презентації Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр. закликали українську владу до деталізації економічних реформ, а в їх реалізації ставити перед собою більш амбітні цілі.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації Програми представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, зокрема, сказав: «Рекомендації є дуже узагальненими для того, аби гарантувати, що вони забезпечать розв‘язання існуючих проблем. Важливо, що деталізований план дій додатково підсилював би етапи реформ, які подано в цьому звіті, з-поміж іншого, пропонуючи більш амбітний план-графік імплементації реформ». Зокрема, він відзначив, що мета скорочувати на 1% на рік дефіцит Держбюджету не є достатньо амбітною, а в результаті такого підходу державний борг продовжуватиме збільшуватися.

Кажучи про плани української влади в боротьбі з високим рівнем інфляції, М.АЛЬЄР сказав: «Оскільки показник інфляції за 12 місяців вже вимірюється однозначним числом, його скорочення до 5-6% до 2014 року видається не дуже амбітною метою. В цьому випадку показник інфляції повинен сам по собі становити мету, а не розглядатися як індикатор успіху».

Як про недостатньо амбітні плани представник МВФ також висловився і щодо реформ енергетичного сектору й пенсійної системи.

Крім того, М.АЛЬЄР наголосив, що деталізований план дій повинен встановлювати чіткі пріоритети в здійсненні реформ і послідовність реформ, спрямовану на реалізацію цієї програми в найкоротші строки.

Також, за його словами, необхідно оцінити, в яку суму обійдуться реформаторські заходи для бюджету країни. «Впровадження деяких реформ призведе до збільшення витрат бюджету, зокрема, в короткостроковій перспективі. В рамках розробки детального плану дій можна було б визначити ці заходи і запропонувати компенсувальні кроки», - сказав М.АЛЬЄР.

У свою чергу глава представництва світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР загалом позитивно охарактеризував цілі і завдання Програми, при цьому відзначивши, що значною мірою його висновки збігаються з пропозиціями МВФ.

«Є ряд сфер, в яких поставлено цілі не достатньо амбітні. Зокрема, реформа пенсій, реформа тарифів на енергоносії і реформа адресної допомоги. На нашу думку, ці реформи потрібно впроваджувати значно швидше, як це закладено в Програмі», - сказав М.РАЙЗЕР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президенті України, реалізовуватиметься в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.