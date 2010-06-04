У Маріуполі розповсюджують фальшивий випуск газети «Ильичевец»

Сьогодні в м. Маріуполі Донецької області невідомі розповсюджують фальшивий випуск газети «Ильичевец» з інформацією про продаж Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча. Про це повідомляє маріупольський сайт Ilich.in.ua.

На першій смузі фальшивки під великим портретом гендиректора ММК ім. Ілліча Володимира БОЙКО поміщено текст: «Владимир Бойко: Акции действительно проданы, но я требую от российских инвесторов соблюдения социальных гарантий».

За словами головного редактора газети «Ильичевец», що є виданням трудового колективу ВАТ «ММК ім. Ілліча», Григорія ШВЕДА, фальшивка віддрукована невідомими під виглядом «екстреного випуску».

«Ніякого екстреного, як і звичайного випуску, газети «Ильичевец» у п`ятницю, 4 червня, не виходило і до друку не підписувалося», - сказав Г.ШВЕД. Він зазначив, що автори і видавці фальшивки, мабуть, поспішаючи, видали її форматом, що не відповідає стандартному формату справжнього «Ильичевца», використали верстку і шрифти, абсолютно невластиві офіційному виданню ММК ім. Ілліча.

«Також замість адреси корпоративного сайту комбінату автори фальшивки вказали сайт м. Іллічівська, і використали матеріали, що не мають відношення до ММК ім. Ілліча», - зазначив Г.ШВЕД.

Він наголосив, що матеріали, розміщені у фальшивому виданні, носять провокаційний характер і не мають нічого спільного з правдою.

«Редакція обурена грубою провокацією і сподівається, що правоохоронні органи знайдуть авторів фальшивки», - заявив головний редактор газети.

Крім того, як повідомив начальник прес-центру ВАТ «ММК ім. Ілліча» Сергій МАГЕРА, юридичне управління комбінату готує звернення до прокуратури з вимогою присікти протиправні дії, що порушують Закон України «Про друк».

Довідка УНІАН. 26 травня 2010 року представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив, що 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» були придбані на користь російської компанії. За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також кілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

Разом з тим генеральний директор ММК ім. Ілліча В.БОЙКО спростовував інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбінат.

ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ВАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакета акцій ВАТ (більше 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.