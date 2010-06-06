Порноактор загинув, тікаючи від поліції з самурайським мечем (фото)

Обвинувачений у вбивстві колеги 34-річний американський порноактор загинув в ніч на неділю, намагаючись чинити опір поліції, повідомляє Associated Press з посиланням на заяву представників правоохоронців.

Стефан Кленсі Хілл зірвався зі скелястого пагорба і, пролетівши близько 12 метрів, розбився на смерть.

За словами поліцейських, які його переслідували, вони не застосовували "практично ніякої зброї, тим більше такої, що могла викликати смертельний результат".

Хілл з четверга був оголошений в розшук після того, як директор компанії, що займається зйомкою і продажем "фільмів для дорослих", пообіцяв 2 тисячі доларів за інформацію про вбивцю.

За даними слідства, 2 червня Хілл, акторський псевдонім якого Стів Драйвер, напав на своїх колег в офісі лос-анджелеської порностудії Ultima DVD. Він убив актора Герберта Вонга, котрий допомагав іншим ховатися від нападника. Ймовірно, мотивом до злочину стало повідомлення про звільнення Хілла. Ситуацію погіршило те, що разом з роботою він позбувся і даху над головою, оскільки жив в офісі.

У суботу увечері будинок, де переховувався Хілл, оточили працівники поліції, які близько 7 годин намагалися умовити актора здатися. Проте тому вдалося вибратися на пагорб, до якого прилягає будівля. Хілл, який захопив з собою меч, встав біля урвища і заявив, що накладе на себе руки.