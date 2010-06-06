На турнірі тілоохоронців переміг київський «Титан»

На ІІ відкритому турнірі Київської асоціації бодігардів «Охоронець-2010» перемогла київська команда спецпідрозділу «Титан» Державної служби охорони при МВС України

Як передає кореспондент УНІАН, друге місце посіла команда Федерації охоронців України і третє - команда донецького «Титану».

Змагання проходили впродовж двох днів, 5-6 червня, спочатку в спортивно-стрілецькому комплексі «Снайпер», а потім сьогодні на Хрещатику.

У день відкриття 12 команд охоронців, які представляють державні і приватні структури України, Росії і Білорусі, змагалися в номінації «Організація і проведення заходів із забезпечення безпеки особи, яка перебуває під охороною, в різних умовах».

Сьогодні в Києві на Хрещатику пройшов показовий виступ команд з контраварійного водіння автомобілів, пішого й автомобільного супроводу VIP-персон.

Начальник Управління державної охорони України Ігор КАЛІНІН наголосив, що цей турнір, перш за все, є навчальним для охоронців, які працюють як у державній, так і в приватній охороні.

За його словами, такі турніри вже стали доброю традицією і в рамках СНД проводяться вже більш як 10 років. І.КАЛІНІН відзначив, що існує два формати проведення міжнародних турнірів бодігардів. Перший - суто спортивний, а другий безпосередньо турнір, пов`язаний з діяльністю охоронців.