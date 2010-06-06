Російські омонівці присвоїли гроші загиблого з літака Качинського?

Троє російських міліціонерів підозрюються в тому, що після авіакатастрофи під Смоленськом літака президента Польщі злочинним шляхом зняли гроші з банківського рахунку одного із загиблих. Картку генерального секретаря Ради охорони пам`яті боротьби і мучеництва Анджея Пшевозника використали під час покупок у Смоленську.

Як передає РІА "Новости", про це повідомив в неділю журналістам прес-секретар уряду Польщі Павел ГРАСЬ.

Як повідомила журналістам вдова Пшевозника Іоланта, з картки зникли близько 6 тисяч польських злотих (приблизно 2 тисяч доларів). Перша транзакція була здійснена в день катастрофи, 10 квітня. У подальші два дні були ще дві операції. Всі вони були здійснені в Смоленську.

Польські правоохоронні органи проінформували російську сторону про списання коштів з картки загиблого.

"Трьох співробітників ОМОНу за цей ганебний вчинок було швидко затримано завдяки співпраці Агентства внутрішньої безпеки Польщі і спецслужб Росії", - сказав П.ГРАСЬ.

За його даними, "затримані перебувають під арештом в очікуванні процесу і рішення суду".

Російські правоохоронні органи поки не коментують цю інформацію.