Ющенко: національна ідея - це європейська держава

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав всі політичні сили до об’єднання навколо національних пріоритетів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на заходах з нагоди Шевченківських днів.

Він підкреслив, що в Україні немає місця українофобії, немає місця для тих, хто намагається розділити країну.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що національна ідея є баченням національного вибору держави: це єдина державна мова; недопущення подвійних стандартів в політиці, історії, культурі, мові.

Також, за його словами, національна ідея - це європейська держава.

Він підкреслив, що Україна «рано чи пізно інтегрується до євроатлантичних структур”. “Це відбудеться при нас, чи при інших поколіннях політиків… Мені б дуже хотілось, щоб це зробило наше покоління політиків», - підкреслив він.

Президент закликав всі політичні сили зрозуміти ключову істину: «Єдність, порозуміння можливі лише на базі національних пріоритетів, це те, що може об’єднати різні політичні кольори».

Виступаючи біля пам’ятника Тарасу Шевченку глава держави високу роль відвів творчості та поетичній позиції Кобзаря. Він оцінив його великий мистецький і художній дар, а також надзвичайну цінність його персональної позиції щодо соборності і єдності України.

В церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку також взяла участь лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, в. о. міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО, голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ, інші високопосадовці.

На церемонії такої були присутні народні депутати від БЮТ і «Нашої України», а також представники непарламентських партій націонал-демократичного спрямування.

Крім того, були присутні близько 1 тис. прихильників БЮТ і “Нашої України”, які стояли з прапорами біля пам’ятника.

Водночас, представників КПУ, СПУ, ПСПУ не пустили на територію парку, де проходила церемонія.

Не змогли потрапити до парку і представники Української республіканської партії, які під час виступу В.ЮЩЕНКА за допомогою мегафону закликала правоохоронців пропустити їх на свято та скандували: «Ганьба!».