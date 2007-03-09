МЗС Росії підтверджує, що не допустить представників України на кримські маяки

Спроби України в судовому порядку встановити контроль над навігаційно-гідрографічними об`єктами ЧФ РФ можуть призвести до зриву переговорів з цієї проблеми.

Відповідні заяви офіційного представника МЗС Росії Михайла КАМИНІНА розміщено на офіційному сайті МЗС РФ,

Зокрема, М.КАМИНІН відзначає, що приводом для заяви представника МЗС України стала ситуація навколо станції радіонавігаційної системи «Марс-75» (м. Генічеськ Херсонської області України), яка входить до складу Гідрографічної служби Чорноморського флоту Російської Федерації, що базується на території України. Він повідомив, що 5 березня станцію відвідали представники української судово-виконавчої служби з метою добитися виконання рішень Господарського суду Херсонської області України, який ухвалив вилучити об`єкт, нібито незаконно використовуваний Чорноморським флотом, на користь Міністерства транспорту України.

«Представники Чорноморського флоту заявили про неможливість виконання ухвали українського суду як неправомочного вирішувати питання використання об`єктів навігаційно-гідрографічного обслуговування, що є предметом міжнародного договору», - сказав М.КАМИНІН.

«Позиція, висловлена російськими військовими моряками, є повністю обгрунтованою», - впевнений він.

За його словами, суть справи у тому, що при підписанні в 1997 році угод про базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, проблема забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства не була розв`язана до кінця, але тоді сторонам вдалося домовитися про те, як її вирішити – через укладання спеціальної угоди. Він зазначив, що ні про який судовий варіант у базових документах немає ні слова.

«У 2006 році в рамках Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України почалася практична робота над підготовкою відповідної міжурядової домовленості. Саме на цьому шляху і треба зосередити всі зусилля. В зв`язку з цим ми неодноразово ставили перед українськими колегами питання про відкликання відповідних позовів, оскільки продовження судових процедур може лише нашкодити справі. Востаннє таке звернення прозвучало під час засідання Підкомісії 27 лютого в Москві», - сказав М.КАМИНІН.

«Заява представника МЗС України про те, що Україна буде і надалі продовжувати спроби встановити контроль над навігаційно-гідрографічними об`єктами судовим шляхом не може не викликати жалю. Це – шлях не вирішення проблеми, а підриву атмосфери переговорного процесу, що складається, ескалації напруженості навколо специфічних об`єктів флоту і об’єктів, що особливо охороняються. В черговий раз закликаємо українську сторону відмовитися від односторонніх кроків і шукати рішення за столом переговорів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ заявив, що інцидент з недопуском 5 березня українських судових виконавців на станцію радіонавігаційної системи „Марс-75” у Генічеську свідчить про невиконання Росією досягнутих домовленостей.

При цьому він відзначив, що українська сторона дотримується послідовної позиції, яка полягає у тому, що об`єкти забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства в Чорному морі є власністю України, і російська сторона повинна виконувати рішення українських судів щодо передачі цих об`єктів.

«На жаль, цього не відбувається, це засвідчив вчорашній приклад, який йде врозріз з досягнутими в Москві домовленостями», - сказав він.

5 березня морські піхотинці ЧФ РФ у Генічеську (Херсонська обл.) не пропустили керівника і працівника районного відділу державної виконавчої служби на радіонавігаційну станцію „Марс-75”, які прибули сюди у супроводі працівників правоохоронних органів з метою її примусового вилучення згідно з рішенням Господарського суду Херсонської області від 11 квітня 2003 року.