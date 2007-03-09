Ющенко: «Якщо Господь хотів врятувати українців, він мав подарувати їм Шевченка»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що 9 березня в Україні має повноцінно утвердитись як національний День Кобзаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав у своїй промові на урочистих зборах з нагоди 193-річниці народження Тараса Шевченка.

«Значення Т.Шевченка для України – вселенське і всеосяжне – поет, пророк, апостол», - наголосив Президент.

Він відзначив три місії Т.Шевченка, «які нині найгостріше промовляють до нас – місія пробудження, місія національної свідомості, місія справедливості».

«Якщо Господь хотів врятувати українців, він мав подарувати їм Шевченка», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що вбачає найвищу справедливість у тому, що народ, пробуджений Т.Шевченком, відчув себе господарем на власній землі.

На переконання Президента, через слова Т.Шевченка «сьогодні пролягає відродження національної свідомості і гідності України, ураженого постгеноцидного суспільства».

Глава держави також наголосив на тому, що вже сьогодні необхідно комплексно і осмислено розпочати підготовку до гідного вшанування 200-ліття поета у 2014 році.

В.ЮЩЕНКО вважає за необхідне найшидше завершити академічне видання повного зібрання творів Т.Шевченка. Також, за словами Президента, на часі створення Шевченківського дому – масштабного національного проекту, «який слід реалізувати без найменших загроз для нині діючих музейних і архівних установ України».

Глава держави відзначив важливість на державному рівні «підтримати процес спорудження пам’ятників Т.Шевченку у світових столицях та центрах». Він також повідомив, що з «великою прихильністю і заохоченням ставиться до ініціативи відтворити образ Шевченка у Празі та Мюнхені».

«Присутність Шевченка у світі – це присутність України, українського духу та української ідеї», - вважає В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зазначив, що неспокій в українському серці викликає те, що «деделі частіше ми стикаємося з свідомими і несвідомими виявами шевченкофобії як специфічного різновиду ненависті до українства». «Як найвищий виразник українського єства, Шевченко стає мішенню для блюзнірських випадів, що мають на меті дискредитувати основи нашого національного самоусвідомлення», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що як Глава української держави він «категорично засуджує будь-які спроби зумисного паплюження імені Т.Шевченка».

Він закликав уряд Канади провести належне розслідування факту викрадення пам’ятника Кобзареві у Торонто.

Президент вручив Національні премії імені Т.Шевченка видатним творчим особистостям, чий внесок в українську культуру є неоціненним.