Хто забув АК-47 у жіночому туалеті, прохання звертатися на кордон з Угорщиною

У Міжнародний жіночий день прикордонники Чопського прикордонного загону знайшли автомат АК-47 у жіночому туалеті пропускного пункту «Тиса» на українсько-угорському кордоні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Чопському прикордонному загоні, спочатку прикордонники знайшли автомат, загорнений у целофан, а потім у ході розшукових робіт були виявлені й магазин до автомата, сумка для магазинів, приладдя для чищення автомата. Автомат передано на експертизу до управління МВС.

Найімовірніше, особа, що намагалася вивезти автомат до Угорщини, в останній момент злякалася і залишила автомат у туалеті, а тепер міліція визначить його походження.