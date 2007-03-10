Реорганізація української бібліотеки в Москві означає її ліквідацію

Об`єднання українців Росії, Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, Регіональна громадська організація “Українці Москви” протестують проти запланованої Комітетом з культури Москви (підрозділ Уряду Москви) реорганізації Бібліотеки української літератури в Москві на Бібліотеку народів Росії.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні об`єднаної прес-служби Федеральної національно-культурної автономії українців Росії та Об`єднання українців Росії.

Члени цих громадських організацій вважають, що така реорганізація “означатиме фактичну ліквідацію української бібліотеки, другий раз у її історії”. При цьому у повідомленні зазначається, що на співробітників бібліотеки чиниться тиск.

За даними прес-служби, на відновлення Бібліотеки української літератури, ліквідованої у 1938 році, пішло 18 років роботи українських громадських організацій разом з державними органами Москви. У новому приміщенні, в нормальних умовах, бібліотека відкрилася 26 травня 2006 року, там сформовано єдиний у Російській Федерації унікальний бібліотечний фонд. При цьому у постанові Уряду Москви визначено, що бібліотеку засновано «з метою створення умов для розвитку національних культур у Москві та організації вільного доступу до інформації та літератури українською мовою». Як вважають в організаціях українців в Росії, бібліотеку “хтось намагається зробити розмінною монетою сьогочасних політичних взаємин або - про що говорять багато членів українських організацій - предметом майнових інтересів, пов`язаних з красивим приміщенням бібліотеки в центрі Москви”.

У зв’язку з цим, українська громадськість Москви звернулась до керівництва Росії і Москви з вимогами не допустити здійснення реорганізації Бібліотеки української літератури. Зокрема, мерові Москви Юрію ЛУЖКОВУ надіслано колективного листа від читачів бібліотеки.