Чи є злочином просити милостиню під церквою?

На Житомирщині міліція порушила кримінальні справи проти двох літніх жінок, які змушували своїх онук жебракувати.

Про це УНІАН повідомили у Житомирському міськвідділі міліції.

Жінки 40 та 56 років проживають у Житомирі, а їхні сім’ї не є благополучними, як і сім’ї обох дівчаток. Бабусі відсилали дітей до церкви просити милостиню та приносити таким чином зароблені гроші додому. Дівчатка 9 та 12 років жебракували і не відвідували школу.

Стосовно жінок порушено кримінальну справу за ст.304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність). Їм загрожує покарання терміном до п’яти років позбавлення волі.

Справу щодо залучення дітей до жебрацтва в Житомирській області зареєстровано вперше.