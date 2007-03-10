Жінка з немовлям потонули в автомобілі

У Запорізькій області, поблизу селища Михайлівка автомобіль ВАЗ-2101 з’їхав у Придніпровський зрошувальний канал, внаслідок чого загинули дівчинка 2006 року народження та її мати.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, чоловік встиг виплисти та перебуває в шоковому стані.

Пошук тіл загиблих ведуть рятувальники МНС. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.