Жінка з немовлям потонули в автомобілі
13:49, 10 березня 2007Суспільство
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Пошук ведуть рятувальники МНС
У Запорізькій області, поблизу селища Михайлівка автомобіль ВАЗ-2101 з’їхав у Придніпровський зрошувальний канал, внаслідок чого загинули дівчинка 2006 року народження та її мати.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, чоловік встиг виплисти та перебуває в шоковому стані.
Пошук тіл загиблих ведуть рятувальники МНС. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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