Тарасюк не в захваті від ідеї Нашої України
Під загрозою рейтинг Президента
Лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК вважає «не найкращою ідеєю» розмови про очолення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.
“Щодо розмов про очолення Президентом нової партії, яка може постати на грунті об’єднання навколо “Народного Союзу Наша Україна” з декількома іншими партіями, то я вважаю це не найкращою ідеєю”, - наголосив, зокрема, Б.ТАРАСЮК.
На його думку, “Президент є за своїм статусом гарантом Конституції і лідером нації. І як такий, він повинен своєю діяльністю залишати вільним простір, в якому він буде співпрацювати з усіма політичними силами, а не бути виразником або лідером однієї з політичних партій, яка, до того ж, знаходиться в опозиції”.
Як вважає Б.ТАРАСЮК, “це не є добра ідея пропонувати Президенту очолити партію”. “Якщо хтось сподівається свої гріхи закрити авторитетом Президента, то це також не є найкращою ідеєю, тому що не виросте рейтинг партії, і це може негативно вплинути і на рейтинг самого Президента”, - зауважив Б.ТАРАСЮК.
Як повідомлялося, 20 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО в інтерв’ю агентству УНІАН заявив, що готовий безпосередньо очолити партію «Народний Союз Наша Україна», якщо цього захоче з’їзд партії. Він наголосив, що є “відданим цій партії і високо цінує рівень демократії всередині НСНУ”.
Як відомо, з’їзд НСНУ запланований на 31 березня.