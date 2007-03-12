Прибуток українських банків за січень-лютий зріс у 2,3 раза

За січень-лютий 2007 року сумарний прибуток українських банків становив 1,1 млрд. грн., що в 2,3 раза більше, ніж за аналогічний період 2006 року (0,5 млрд. грн.).

Про це УНІАН повідомили в Національному банку України.

За інформацією НБУ, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, доходи банків збільшилися на 2,8 млрд. грн., або на 54,2%, і досягли 8,1 млрд. грн., у т.ч. процентних доходів - 6,3 млрд. грн. (або 78,1% від загальних доходів), комісійні доходи - 1,5 млрд. грн. (18,2%), результат від торгових операцій - 0,3 млрд. грн. (3,2%), інші операційні доходи - 0,2 млн. грн., інші доходи - 36,7 млн. грн. (0,5%), повернення списаних активів - 2,5 млн. грн.

Порівняно з січнем-лютим 2006 року, витрати банків за перші два місяці ц.р. зросли на 2,2 млрд. грн., або на 46,6%, і становили 7 млрд. грн., у т.ч. процентні витрати - 3,6 млрд. грн. (або 51,9% від загальних витрат), комісійні витрати - 0,1 млрд. грн. (2,1%), інші операційні витрати - 0,3 млрд. грн. (4,7%), загальні адміністративні витрати - 2,3 млрд. грн. (33,6%), відрахування в резерви - 0,4 млрд. грн. (5,9%), податок на прибуток - 0,1 млн. грн. (1,8% від загальних витрат).