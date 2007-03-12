Завтра Янукович побуває з робочою поїздкою на Рівненщині
18:11, 12 березня 2007Суспільство
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Програма перебування
13 березня прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку у Рівненську область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Рівненської облдержадміністрації, В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати державне підприємство «Бурштин України» та ВАТ «Рівнеазот», провести нараду з адміністративно-господарським активом області та прес-конференцію.
За даними прес-служби ОДА, прем’єр-міністра супроводжуватимуть ряд міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади, народні депутати, чимало з яких прибули на Рівненщину напередодні.
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