Завтра Янукович побуває з робочою поїздкою на Рівненщині

13 березня прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку у Рівненську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рівненської облдержадміністрації, В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати державне підприємство «Бурштин України» та ВАТ «Рівнеазот», провести нараду з адміністративно-господарським активом області та прес-конференцію.

За даними прес-служби ОДА, прем’єр-міністра супроводжуватимуть ряд міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади, народні депутати, чимало з яких прибули на Рівненщину напередодні.