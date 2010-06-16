У віце-мера Одеси інфаркт

Консиліум лікарів, які обстежили стан здоров`я госпіталізованого 15 червня заступника мера Одеси Вахтанга УБІРІЇ, виявив у пацієнта ознаки інфаркту міокарда.

Про це сьогодні повідомив УНІАН керівник Одеської правозахисної академії Валерій КОЧЕТОВ, яка, згідно з дорученням, представляє інтереси В.УБІРІЇ у правоохоронних органах.

В. КОЧЕТОВ додав, що зараз В. УБІРІЇ надається медична допомога у палаті реанімаційного відділення Одеської міськлікарні № 9, яка перебуває під охороною працівників міліції.

«Але немає судового рішення про обрання запобіжного заходу - заарештувати його чи обмежити свободу пересування підпискою про невиїзд», - підкреслив В.КОЧЕТОВ.

За його словами, охорона палати здійснюється на основі постанови Слідчого управління УМВС України в області, яке розслідує кримінальну справу за ознаками ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Стосовно В.УБІРІЇ застосовано санкцію ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України, зазначив правозахисник.

В. КОЧЕТОВ додав, що слідчий міліції наразі не повідомив, чи є В.УБІРІЯ підозрюваним чи обвинувачуваним у порушеній кримінальній справі.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одесі невстановлені особи в масках, під виглядом працівників міліції, здійснили збройне рейдерське захоплення міського полігону побутових відходів, який перебуває на балансі Одеської міськради, і захопили його контрольно-пропускний пункт. Під погрозами розправи особи в масках видворили з контрольно-пропускного пункту полігону охорону і працівників комунального підприємства «Одескомунтранс».

12 червня голова міської ради Одеси Едуард ГУРВІЦ заявив, що озброєних рейдерів видворено з території полігону і відновлено роботу в звичайному режимі комунального підприємства "Одескомунтранс", у повному господарському веденні якого перебуває цей об`єкт.

Пізніше ЗМІ повідомили, що 11 червня віце-мер Одеси В.УБІРІЯ на полігоні ТПВ “Дальницькі кар`єри” погрожував журналістам пістолетом, а також вистрілив із нього в повітря.

Свідками інциденту стали журналісти телеканалу АТВ, а також інтернет-видання “Таймер”.

12 червня В.УБІРІЯ заявив, що вистрілив у повітря з пістолета, “щоб привести до розуму рейдерів, які йому погрожували, і привернути увагу міліції” при спробі захоплення озброєними особами території міського полігону побутових відходів.

За інформацією іншого заступника мера Одеси Миколи СЕРДЮКОВА, під час захоплення полігону був присутній директор ТОВ “Союз”, яке є власністю лідера партії “Родина” І.МАРКОВА.

Керівництво фірми “Союз” пояснює своє рішення захопити територію полігону ТПВ нібито наявністю рішення Господарського суду, яким санкціоновано введення техніки фірми на міське звалище. Однак, за словами посадовців мерії, ні самого вердикту, ні наказу про його виконання не було надано.

Довідка УНІАН. Полігон ТПВ «Дальницька кар`єри» перебував у безоплатній оренді фірми «Союз» до 2009 року, на підставі розпорядження колишнього мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА.

Одеська міська прокуратура встановила, що передача була зроблена з порушенням чинного законодавства і всупереч інтересам територіальної громади. Зокрема, у протесті прокурора Одеси вказувалося, що міський голова Р. БОДЕЛАН вийшов за рамки посадових повноважень, одноосібно прийнявши рішення, яке перебуває у виключній компетенції міськради. Унаслідок порушення законності власність, що належить міській громаді, була фактично виведена з її володіння й експлуатувалася виключно в комерційних інтересах ТОВ «Союз».

У грудні минулого року мер Е. ГУРВІЦ скасував на цій підставі розпорядження Р. БОДЕЛАНА, і з 1 січня 2010 збирання побутових відходів у місті здійснюють комунальне підприємство «Одескомунтранс» і ТОВ «РАФ-Плюс».