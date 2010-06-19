У Києві міліція затримала представників ВО «Свобода»

Сьогодні у Києві міліція затримала п’ятьох представників ВО «Свобода» під час проведення ними громадських слухань щодо незаконної забудови парку імені Василя Стуса, що біля станції метро «Житомирська».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», у суботу близько 50 жителів Святошинського району висадили у цьому парку 30 дерев – кленів та вишень.

«Потім були проведені громадські слухання, на яких громада проголосувала за демонтаж незаконно встановленого паркану, що оточував парк. Рішення відразу ж було виконано – святошинці усунули 200 метрову перешкоду. До активістів охоче долучалися перехожі, яким також набридло, що парк, який належить громаді, рейдери намагаються вкрасти під чергову незаконну забудову», - зазначається у повідомленні.

Після проведення акції правоохоронці затримали 5 «свободівців» з метою отримання пояснень щодо акції.

За словами одного з активістів ВО «Свободи» Руслана АНДРІЙКА, «наразі в Києві відчувається посилення громадського спротиву незаконній забудові та всюдисущому рейдерству. Це підтверджують приклади успішної боротьби проти рейдерів – зокрема дарниччани захищають рекреаційну зону, що на перетині вулиць Тростянецької та Ревуцького від незаконної забудови , мешканці Голосіївського району виступили проти захоплення скверу Московським патріархатом».

«Українці сьогодні як ніколи розуміють, що в пошуках справедливості не можна сподіватися на міліцію та владу, адже вони неодноразово доводили свою корумпованість. Тільки громада може захистити свої інтереси. І громада це робить!» - запевнили у ВО «Свобода».