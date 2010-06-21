Міліція затримала 5 спортсменів за підозрою у скоєнні семи грабежів

Співробітники Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області затримали 5 спортсменів, жителів Могилів-Подільського у віці 16-18 років за підозрою у скоєнні семи грабежів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Вінницькій області.

За повідомленням, з 13 червня до міліції почали надходити повідомлення про те, що вночі група молодих людей на вулицях Могилів-Подільського скоювала напади на підлітків і відбирала в них мобільні телефони і гроші. Всього, за даними міліції, за одну ніч невідомі вчинили 7 злочинів.

У ході оперативно-розшукових заходів міліція встановила і затримала 5 жителів Могилів-Подільського, які займаються важкою атлетикою. За словами затриманих, вони грабували перехожих з метою заробити гроші для поїздки на море.

Відносно затриманих порушено кримінальну справу згідно зі ст. 186 ч. 2 (грабіж із застосуванням насильства) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.