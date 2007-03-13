Табачник заявляє, що в Україні - епідемія сирітства

Віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє про епідемію сирітства в Україні.

Про це Д.ТАБАЧНИК заявив сьогодні на всеукраїнській нараді "З любов’ю і турботою до дітей" у Житомирі.

Виступаючи на нараді, в якій взяв участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Д.ТАБАЧНИК повідомив, що "частка дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування серед загального дитячого населення України становить 1%, що дозволяє говорити про епідемію сирітства серед українських дітей".

З огляду на таку ситуацію, Д.ТАБАЧНИК наголосив на необхідності реформувати систему соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Аналіз становища таких дітей свідчить, що демографічна проблема, проблема зростання кількості сиріт та дітей, позбавлених піклування, та недосконалість системи їхнього утримання диктує необхідність реформування системи соціально-правового захисту діток цієї категорії в бік профілактичної роботи з сім’ями та в напрямку надання соціальних послуг", - сказав віце-прем’єр.

Д.ТАБАЧНИК також детально зупинився на підсумках Року захисту прав дитини, протягом якого в Україні, за його словами, "вдалося зробити дуже багато для дітей". Серед досягнень було названо створення 71 “лікарні доброзичливої до дитини”, найбільше яких діє на Донеччині (13), Дніпропетровщині(12), Львівщині (9).

"Вже ось як два роки такий унікальний заклад успішно працює і в Житомирській області", - сказав Д.ТАБАЧНИК. "За згаданий період невиношуваність новонароджених зменшилася з 10% до 7%, а захворюваність новонароджених знизилася з 271 на 1000 новонароджених (у 2005 р) до 221 ( у 2006 р)", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні майже половина дітей-сиріт виховується у державних закладах, половина - під опікою і лише 2% дітей-сиріт виховуються прийомними сім’ями та у дитячих будинках сімейного типу.