Нові правила виклику лікаря захищатимуть медиків від нападів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, керівник Постійної комісії Київради з питань медицини Алла ШЛАПАК запевняє, що жодних негативних наслідків для населення від прийняття нових правил виклику “швидкої допомоги” не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ШЛАПАК заявила вчора на прес-конференції, присвяченій темі запровадження в Києві нових правил виклику лікарів і служб медичної допомоги.

Навпаки, за її словами, нова система правил дозволить покращити якість обслуговування пацієнтів та посилить контроль за цим процесом.

“По суті, для населення не змінюється надання медичної допомоги. Ніхто не відчує змін в гіршу сторону. Мова йде про оператора, який чітко діє, який на службі “103” сприймає і розуміє, куди він перенаправляє цей виклик – або це надання невідкладної медичної допомоги, або це надання швидкої медичної допомоги, або цей виклик направляється на дільничного лікаря, або до психіатричної допомоги”, - підкреслила А.ШЛАПАК.

За її поясненням, в оператора є тепер документ, і він вже не на свій розсуд приймає рішення, яку із служб направити за викликом: “До цього моменту, по суті, це була думка оператора, кого куди відправляти, сьогодні – чіткі правила”.

Зокрема, за словами А.ШЛАПАК, якщо оператор перенаправив виклик до відділення невідкладної допомоги поліклініки або до дільничного лікаря, то оператор здійснює і контроль за тим, як і коли була надана допомога хворому.

“У нас були єдині правила – правила виклику швидкої медичної допомоги. Всі інші види допомоги не мали правил. Сьогодні ми говоримо про те, що ми створили правила для того, щоб розуміти, в яких випадках який вид допомоги. Тобто, ми впорядковуємо ту систему, яка є. Це головне завдання”, - заявила заступник голови КМДА.

Як повідомлялось на прес-конференції, згідно з правилами, лікар-терапевт після виклику через оператора “103” має прийти до хворого впродовж робочого дня, невідкладна допомога має бути надана впродовж години, бригада “швидкої” має приїхати до пацієнта за 10-15 хв.

Завдяки затвердженню нових правил виклику лікарів “швидка допомога”, яка раніше виїжджала за будь-яким викликом, тепер буде чітко виконувати свої функції, при цьому повноцінно запрацює невідкладна допомога, підкреслила А.ШЛАПАК.

“Мається на меті покращення якості і оперативності допомоги та раціонального використання ресурсу медичної галузі”, - зазначила вона.

“Під Євро-2012 такі правила є, по суті, одним з кроків на шляху до підготовки столиці до чемпіонату, створення єдиної інформаційної системи – коли всі екстрені служби будуть поєднані в одне”, - додала А.ШЛАПАК, говорячи про єдину службу допомоги “112”.

“Швидка допомога” як працювала, так і працюватиме”, - зазначив у свою чергу головний лікар Міської станції швидкої медичної допомоги Анатолій ВЕРШИГОРА, який також брав участь у прес-конференції.

Він додав, що всі оператори - це медичні працівники, які мають відповідний досвід роботи та несуть відповідальність за своє рішення щодо направлення виклику тій чи іншій службі. Кожні 5 років, за словами А.ВЕРШИГОРИ, оператори проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію. Крім того, він звернув увагу, що всі розмови оператора, як зазначено в правилах, записуються на спеціальний комп’ютер, а виклики також реєструються в інформаційній системі із зазначенням часу.

А.ВЕРШИГОРА також додав, що нові правила захищатимуть і медпрацівників від нападів. Так, в цьому році, за його даними, на бригади “швидкої” в Києві було скоєно вже близько трьох десятків нападів. Як зазначив А.ВЕРШИГОРА, в останні роки спостерігається тенденція до зростання цифри побиття та грабування медпрацівників під час виконання ними службових обов’язків. Тепер, приймаючи виклик, оператор буде просити надати більш детальну інформацію щодо даних пацієнта та місця його знаходження. Якщо є загроза агресії, то бригада лікарів буде чекати на прибуття міліції, яка також інформуватиметься про виклик, і лише після цього надаватиме допомогу пацієнту, пояснив головлікар Міської станції швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Київрада затвердила нові правила виклику для населення бригад швидкої медичної допомоги, спеціалізованої психіатричної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, дільничних лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів і лікарів-спеціалістів амбулаторно-поліклінічних закладів столиці.

За відповідне рішення проголосував 71 депутат із 99 присутніх на засіданні.

Документ містить сім додатків із детальним викладенням правил виклику бригад меддопомоги і лікарів різної спеціалізації.