На Кіровоградщині вибухнув снаряд: одна дитина загинула, троє поранені
10:05, 22 червня 2010Суспільство
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Гралися на подвір`ї
У селі Люшневате Голованівського району Кіровоградської області на приватному подвір’ї учора ввечері стався вибух вибухонебезпечного предмету часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинула одна дитина 2003 р.н. та троє дітей травмовано 1999 р.н., 2001 р.н. та 2007 р.н., яких з осколочними пораненнями (двох дітей у тяжкому стані) госпіталізовано до лікарні.
Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Кіровоградській області
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