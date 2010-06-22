На Кіровоградщині вибухнув снаряд: одна дитина загинула, троє поранені

У селі Люшневате Голованівського району Кіровоградської області на приватному подвір’ї учора ввечері стався вибух вибухонебезпечного предмету часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинула одна дитина 2003 р.н. та троє дітей травмовано 1999 р.н., 2001 р.н. та 2007 р.н., яких з осколочними пораненнями (двох дітей у тяжкому стані) госпіталізовано до лікарні.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Кіровоградській області