НСЖУ протестує проти звільнення Набруска

Секретаріат Національної спілки журналістів України вимагає відмінити наказ голови Держкомтелерадіо України про звільнення Віктора НАБРУСКА з посади президента Національної радіокомпанії України.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Секретаріату НСЖУ з приводу подій в національному телерадіопросторі, підписаній головою Національної спілки журналістів України Ігорем ЛУБЧЕНКОМ.

Як зазначається у заяві, наказом голови Держкомтелерадіо з посади президента Національної радіокомпанії було звільнено В.НАБРУСКА, «який після закінчення університету все життя працював лише в Українському радіо, пройшов всіма сходинками службової кар’єри і 1999 року очолив НРКУ, заслужив за цей час повагу української інтелігенції і журналістської спільноти.

Формальна причина – закінчення строку контракту з В.НАБРУСКОМ. Але така подія не означає автоматичного усунення людини від посади – для цього повинні бути вагомі аргументи. Де вони?».

У заяві йдеться: «Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН, яка й дала відмашку на звільнення В.НАБРУСКА, 15 березня в інтерв’ю «Телекритиці» на запитання, чи планується зміна керівника Національної радіокомпанії, відповіла: «Ми зараз думаємо над цим. Коли завершиться термін пана НАБРУСКА, думаю, що ми робитимемо зміни і в цьому напрямку». Голова НСЖУ тоді ж надіслав пані ГЕРМАН листа, в якому зазначив, що за час роботи В.НАБРУСКА на посаді президента НРКУ компанія стала найпотужнішим державним засобом масової інформації, послідовним провідником державної політики, спроможним не вдаватися у політичні розбірки, а об’єктивно і неупереджено служити інтересам багатомільйонної аудиторії слухачів. Голова НСЖУ запропонував пані ГЕРМАН зустрітися з паном НАБРУСКОМ і з’ясувати ситуацію. Але заступник глави Адміністрації Президента України не зустрілася, не вислухала аргументів і пояснень. Ніхто з високопосадовців не зустрівся і з колективом Національної радіокомпанії України, не запитав думку про керівника, не вник у проблеми конче важливої структури».

Натомість, заявляють у НСЖУ, «розпускаються чутки, що НАБРУСКО буцімто винен у знищені проводового радіо, хоча НРКУ ніколи не належала ця мережа (вона була у власності Мінзв’язку, а зараз – «Укртелекому»), не розвивав FM-мовлення (хоча було все навпаки: НРКУ брала участь у всіх конкурсах на одержання частот у FM-діапазоні, проте рішення Нацради України з питань телебачення і радіомовлення були переважно не на користь державних мовників). Про це ж секретарі Національної спілки журналістів України написали у своєму зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, але відповіді від нього не надійшло».

На переконання авторів заяви, ніяких демократичних принципів при звільненні В.НАБРУСКА «дотримано не було – чиновники застосували звичний їм волюнтаристський, авторитарний метод. І не дослухалися навіть до думки багатьох десятків авторитетних у державі людей, яка була висловлена у їхньому відкритому листі, до позиції колективу НРКУ та Національної спілки журналістів України».

«Таким методом призначали і керівництво Національної телекомпанії України: не радячись з колективом, не обговоривши серед журналістів і інших працівників компанії програму діяльності нового керівника, призначили Єгора БЕНКЕНДОРФА. Саме через це ми вважаємо, переважна більшість з 148 делегатів профспілкової конференції Національної телекомпанії України за винятком кількох, хто утримався, висловили недовіру пану БЕНКЕНДОРФУ. Колектив не сприйняв нав’язане йому керівництво – і з цим влада має тепер рахуватися», йдеться у заяві.

Секретаріат Національної спілки журналістів України вважає за доцільне: «Звернути увагу Президента України, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра України на ситуацію, яка склалася у трудових колективах Національної радіокомпанії та Національної телекомпанії у зв’язку зі звільненням з посади В.НАБРУСКА та висловленням недовіри Є.БЕНКЕНДОРФУ, що, на думку секретаріату НСЖУ, становить реальну загрозу стабільності в інформаційному просторі України; відмінити наказ голови Держкомтелерадіо України про звільнення В.НАБРУСКА з посади президента Національної радіокомпанії України; створити робочу групу за участю представників Національної спілки журналістів України, яка б вивчила ситуацію у Національній телекомпанії України і внесла пропозиції, спрямовані на демократичне і прозоре вирішення проблеми».

У НСЖУ переконані, що «утвердження свободи слова – це не тільки невтручання у редакційну політику, а й створення комфортних умов для діяльності кожного колективу ЗМІ».

Як повідомляв УНІАН, 18 червня було підписано наказ по звільнення В.НАБРУСКА з посади президента Національної радіокомпанії України

Держкомтелерадіо призначив першого віце-президента Національної радіокомпанії України Анатолія ТАБАЧЕНКА виконувачем обов`язків генерального директора компанії.