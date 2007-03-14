У Керчі багатотонний пласт ґрунту накрив патрульний автомобіль МВС

У Керчі (Крим) у дворі роти патрульно-постової служби МВС багатотонний пласт ґрунту повністю накрив один з патрульних автомобілів, а другий автомобіль, що знаходився поряд, побило камінням розваленої підпірної стіни.

Як повідомили УНІАН у кримському управлінні МНС, рятувальники протягом години звільняли автомобіль, що знаходився під пластом землі й каміння. Як зазначили в МНС, людських жертв вдалося уникнути завдяки тому, що у момент сходу ґрунту ні у дворі, ні в машині не було людей.

Як зазначають у Керченському міськуправлінні МНС, схід ґрунту відбувся через порушення правил будівельних робіт на розташованих вище ділянках гори Мітрідат. Крім того, породу розмив дощ, що не припинявся декілька днів .

Також у кримському управлінні МНС повідомили, що через декілька годин у Феодосії рятувальникам довелося витягувати з ями "швидку допомогу", водій якої не помітив у темряві відкритий каналізаційний люк і потрапив колесом у яму. Рятувальники МНС за допомогою буксирного троса і пожежної автоцистерни витягнули "Газель" з ями.