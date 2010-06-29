Депутат кримського парламенту кинув 3 тисячі людей на 65 мільйонів

Депутата кримського парламенту Сергія КАЗАЧЕНКА затримано співробітниками правоохоронних органів за підозрою в розкраданні коштів у особливо великих розмірах у рамках розслідування шахрайства посадовців кредитного союзу «Південний».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в АР Крим, восени 2009 року до міліції почали звертатися вкладники союзу, за їхніми заявами порушено кримінальну справу за фактом шахрайства.

За даними ревізії, завдані вкладникам збитки становили 64,9 млн. грн. Загальна кількість потерпілих - понад три тисячі осіб.

Кримінальну справу проти С.КАЗАЧЕНКА порушив прокурор Криму. Київський райсуд Сімферополя 28 червня обрав депутату запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

«Громадянин КАЗАЧЕНКО підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого статтею "розкрадання в особливо великих розмірах". Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років», - йдеться в прес-релізі.

У справі проходить ще ряд посадовців, які в різний період часу обіймали керівні посади в кредитному союзі. На сьогоднішній день цих людей також притягнуто до кримінальної відповідальності, їм обрано різні запобіжні заходи.

Кредитний союз «Південний» створено в 2001 році, активні дії з прийому вкладів здійснювалися з 2006 по 2008 роки.

Довідка УНІАН. С.КАЗАЧЕНКА обрано до Верховної ради Криму за списками виборчого Блоку Куніцина.

З вересня 2009 року по червень 2010 очолював контрольну комісію кримського парламенту з питань приватизації.