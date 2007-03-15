ВР посилила покарання для ”сталкерів”

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення правил радіаційної безпеки».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” даний закон проголосували 243 із 249 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Метою прийняття закону є забезпечення дотримання вимог режиму радіаційної безпеки і посилення відповідальності за їх порушення.

Як повідомив на засіданні парламенту народний депутат України Василь ГРИЦАК (фракція Партії регіонів), даним законом посилюється адміністративна відповідальність за дії, які виражаються у проникненні в зону відчуження, самовільного поселення в ній або знищенні, пошкодженні чи перенесенні знаків радіаційного забруднення.

За його словами, підвищується розмір штрафів за проникнення в зону відчуження. Зокрема, для громадян максимальний штраф підвищено з 255 до 850 грн., для посадових осіб - з 425 до 1020 грн.

Законом передбачена можливість конфіскації знарядь і засобів вчинення таких правопорушень.

Передбачається кримінальна відповідальність за винесення чи вивезення із спеціально визначеної території радіоактивного забруднення радіоактивних матеріалів без передбаченого законом дозволу, умисне їх придбання для використання або придбання з метою збуту.