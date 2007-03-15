Ющенко заборонив будувати висотки у центрі Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ, яким забороняється забудова центральної історичної частини Києва висотними будинками і нестандартними архітектурними формами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.

“Президент підписав Указ, яким доручив Київській міській державній адміністрації навести порядок в цьому питанні, заборонити будівництво висоток і нестандартних архітектурних форм у центральній історичній частині Києва”, - сказав В.БОНДАР.

За його словами, Президент доручив КМДА чітко закріпити межі історичної частини Києва.

Також в Указі є пункт, у якому Кабінету Міністрів доручається впорядкувати питання забудови центральних частин інших міст України, створення зон відпочинку і зелених зон.

Перед виданням Указу, за словами В.БОНДАРЯ, Президент неодноразово в усній формі звертався до керівництва столиці з цього приводу, “але коли він зрозумів, що реакція не дуже однозначна, вимушений був застосувати своє законне право - видати Указ і навести в цьому питанні порядок”.

Окремо В.ЮЩЕНКО доручив прокуратурі здійснити в тримісячний термін перевірку законності забудови історичного центру Києва. “Всі рішення, які видавались по історичній частині, мають бути переглянуті, проаналізовані”, - сказав В.БОНДАР.

За інформацією Секретаріату Президента, на сьогодні у центральній частині Києва зведено і отримано дозвіл на спорудження близько 100 об’єктів, які порушують архітектурна цілісність міста. Також в київська влада планується надати дозволи на будівництво ще 50 об’єктів.