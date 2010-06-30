Вартість оренди квартир у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир в Києві за шість місяців 2010 року зросла на 8,38% (37 дол.) – до 474 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 24 дол. – до 482 дол., 2-кімнатних – на 28 дол., до 643 дол., 3-кімнатних – на 27 дол., до 778 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 22 дол. – до 375 дол., 2-кімнатних – на 34 дол., до 640 дол., 3-кімнатних – на 48 дол., до 764 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 26 дол. – до 291 дол., 2-кімнатних – на 41 дол., до 390 дол., 3-кімнатних – на 43 дол., до 582 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 36 дол., до 313 дол., 2-кімнатних – на 35 дол., до 412 дол., 3-кімнатних – на 36 дол., до 563 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 34 дол., до 284 дол., 2-кімнатних – на 35 дол., до 385 дол., 3-кімнатних – на 53 дол., до 495 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 29 дол. – до 304 дол., 2-кімнатних – на 24 дол., до 416 дол., 3-кімнатних – на 55 дол. – до 503 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 37 дол. – до 358 дол., 2-кімнатних – на 33 дол., до 468 дол., 3-кімнатних – на 32 дол., до 589 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 12 дол. – до 279 дол., 2-кімнатних – на 25 дол., до 390 дол., 3-кімнатних – на 31 дол., до 492 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 22 дол. – до 282 дол., 2-кімнатних – на 21 дол., до 403 дол., 3-кімнатних – на 42 дол., до 505 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 22 дол. – до 276 дол., 2-кімнатних – на 21 дол., до 374 дол., 3-кімнатних – на 19 дол., до 490 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.