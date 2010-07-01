Україна і Росія обговорили питання модернізації ГТС

30 червня в Києві представники Національного газового союзу України (НГСУ) і Російського газового товариства (РГТ) провели робочу нараду з питань надійності забезпечення природним газом російських, українських і європейських споживачів, а також модернізації газотранспортних систем, розташованих на території Російської Федерації, України і Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами наради було підписано спільну заяву, в якій сторони визначили, що зростання прогнозованого споживання газу в Європі зажадає модернізації й завантаження газотранспортної системи України, реалізації нових проектів зі створення транспортних коридорів.

Крім того, в документі закріплено, що сторони висловлюють підтримку політичному курсу керівництва Росії і України на зближення, розвиток взаємовигідної співпраці, залучення до цього процесу громадянського суспільства і бачать в його реалізації основу процвітання і благополуччя населення обох країн.

Сторони визначили, що основні зусилля на цьому напрямі мають бути зосереджені на надійному забезпеченні постачання газом російських, українських і європейських споживачів, для чого потрібна підтримка в робочому стані газотранспортної системи, розташованої на території країн колишнього СРСР, як єдиного цілісного організму для досягнення найбільш ефективних результатів її використання, і закликають галузеві громадські організації до співпраці.

Сторони вважають за необхідне зосередити зусилля на виробленні пропозицій для вдосконалення міжнародного енергетичного правового регулювання і закликають до спільного обговорення цього питання в Російському газовому товаристві, Національному газовому союзі України, а також Європейському союзі газової промисловості і Міжнародному газовому союзі.

Сторони запропонували керівництву ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» вжити заходів з активізації співпраці на користь формування стійкого і справедливого енергетичного ринку, що відповідає вимогам міжнародної енергетичної безпеки сьогодні й у довгостроковій перспективі, та бачать в цьому отримання могутніх економічних переваг, вигідних для економік обох країн, завдяки появі нових робочих місць, поповненню бюджетів за рахунок появи корпоративних преференцій в енергопостачанні підприємств промисловості.

Сторони вважають за необхідне проінформувати про свою позицію Міжнародний газовий союз, Європейський союз газової промисловості для вдосконалення подальшої спільної співпраці.

Також сторони звернулися до президентів, урядів Росії і України з проханням врахувати думку професійного співтовариства обох країн у подальшій співпраці на вищому рівні.

У робочій наради взяли участь російські і українські експерти газової галузі, представники ряду європейських газових компаній.

Нарада мала, радше, ознайомчий характер, зауважує РосБізнесКонсалтинг, оскільки на ній не були присутні ні президент Російського газового товариства, ні голова Національного газового союзу України.

Довідка УНІАН. Національний газовий союз України – неприбуткова громадська організація, діяльність якої спрямована на сприяння розвитку газової галузі. Союз об`єднує фахівців галузі і близько 50 колективних членів – підприємств нафтогазової промисловості України.

Російське газове товариство створене в 2001 році у формі національної асоціації. Головним завданням товариства є створення умов для формування цивілізованого газового ринку на користь енергетичної безпеки Росії.