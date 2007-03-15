Янукович вимагає іншого міністра закордонних справ

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що внесення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на розгляд до Верховної Ради нової кандидатури на посаду міністра закордонних справ України дало би змогу уникнути політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив в інтерв’ю телеканалу “Інтер”.

“Кращим виходом було б внесення Президентом нової кандидатури. У такому випадку, ми мали розмову з депутатами, ми можемо отримати результат дуже високий – до ста відсотків”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 березня, після зустрічі з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ заявив: «Ми домовились, що розглянемо кандидатуру Президента на посаду міністра закордонних справ у парламенті і будемо шукати підтримку фракцій – будемо проводити відповідну роботу з депутатами для того, щоб отримати ці голоси у парламенті».

Сьогодні Верховна Рада України вирішила перенести на вівторок, 20 березня, розгляд питання про призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України. Це рішення підтримали фракції, що входять до парламентської більшості.