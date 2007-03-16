Черкащанка здавала в оренду власне немовля

Прокуратура Придніпровського району Черкас порушила стосовно жительки села Вергуни Черкаського району кримінальну справу за фактом втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Як повідомила УНАІН помічник прокурора Придніпровського району Черкас Наталя БЕРКОВСЬКА, 38-річна мати двох дітей змусила жебракувати на Центральному ринку Черкас 15-річну односельчанку, якій здавала “в оренду” власне немовля, якому не виповнилося і року.

За словами Н.БЕРКОВСЬКОЇ, працівники міліції неодноразово затримували підозрювану на Центральному ринку Черкас за жебракування.

З початку року жінка залучила до жебракування 15-річну односельчанку. За словами Н.БЕРКОВСЬКОЇ, грошима, заробленими жебракуванням, дівчина ділилася з матір’ю позиченої немовляти. Сама ж вона після закінчення 9 класів ніде не навчалася й самостійно жебракувала в обласному центрі.