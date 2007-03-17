123 дитини живуть у прийомних сім`ях на Житомирщині

Минулого року на Житомирщині у 2,5 раза зросла кількість дитячих будинків сімейного типу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначили у прес-службі, сьогодні в області функціонує 14 дитячих будинків сімейного типу та 31 прийомна сім’я, де виховується 123 дитини. До того ж унікальні розробки має центр ранньої медико-соціальної реабілітації Житомирського обласного будинку дитини для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

Наразі набутий досвід у цій сфері обласною владою узагальнюється та визначаються додаткові невідкладні заходи, яких необхідно вжити для поліпшення становища дітей, посилення їх соціального і правового захисту.