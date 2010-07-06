До Коломиї з Рима прибули мощі Апостола Петра

Мощі Святого Верховного Апостола Петра для молитовного почитання привезли у Коломию Івано-Франківської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. Доставлені мощі Святого Верховного Апостола Петра з Рима. Одразу з цієї нагоди священики відслужили подячний Акафіст до Святого Апостола.

Мощі виставляються для молитовного почитання в кафедральному соборі Преображення Христового м. Коломиї, що по вул. Театральній. Для можливості приклонитися перед святими мощами Верховного Апостола, просити заступництва, оздоровлення та сповнення особистих прохань собор відчинений з 7-ї по 22-у годину.

Богослужіння у храмі розпочинаються з 7.30, з відправи, опісля Свята Літургія, тобто є можливість приступити до святої сповіді та отримати святе причастя. Також відбувається мирування єлеєм, освяченим на мощах, творяться особливі молитви на зцілення від різних недуг. О 18 годині відправляється Акафіст до Апостола Петра.

У єпархії наголошують, що до мощів приходять люди різного віку: діти, молодь, люди старших років. Часто можна побачити, що до молитовного почитання приступають цілими сім’ями і родинами.

У кафедральному соборі мощі перебуватимуть до 12 липня, опісля будуть урочисто перенесені до собору Святого Архистратига Михаїла м. Коломиї, де так само будуть виставлені до молитовного почитання і пробудуть тут до 18 липня.

Як відомо, 12 липня церква вшановує Верховних апостолів Петра і Павла.