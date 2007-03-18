У Києві на Позняках побудуть храм Іоанна Богослова

Храм Святого Апостола Іоанна Богослова побудують у Києві на вулиці Гришка (Дарницький район).

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про відведення землі під будівництво та експлуатацію нового храму було прийнято депутатами Київської міської ради під час пленарного засідання 15 березня.

Згідно з рішенням, земельна ділянка площею 0,32 га під храм відведена в оренду на 10 років релігійній громаді Української православної церкви. Також вирішено, що релігійна громада перерахує місту кошти через Головне управління економіки та інвестицій КМДА як компенсацію витрат за інженерну підготовку території, у тому числі гідронамив. Сума коштів не вказана.