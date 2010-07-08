Fitch підвищило рейтинги Нафтогазу

Сьогодні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинги шести українських компаній слідом за рейтинговою дією із суверенних рейтингів України.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті були підвищені з рівня «B-» до «B», а короткостроковий РДЕ в іноземній валюті було підтверджено на рівні «B». Рейтинг країнової стелі України було підвищено з рівня «B-» до «B».

Українські компанії, рейтинги яких відчули вплив від підвищення суверенного рейтингу, й рейтингові дії щодо них перераховано нижче.

DTEK Holding Limited: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України «B»; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «B»;

довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B» до «B+», прогноз – стабільний; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «В»;

національний довгостроковий рейтинг підтверджено на рівні «AA+(ukr)», прогноз – стабільний»; національний пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджено на рівні «AA+(ukr)».

DTEK Finance B.V.: пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», рейтинг поворотності активів «RR4».

Metinvest B.V.: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України «B»; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B» до «B+», прогноз – стабільний; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «В»; очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг планованої емісії облігацій підвищено з рівня «B-(EXP)» до «B(EXP)», рейтинг поворотності активів «RR4»; національний довгостроковий рейтинг підтверджено на рівні «AA+(ukr)», прогноз – стабільний; національний короткостроковий рейтинг підтверджено на рівні «F1+(ukr)».

ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг відображає застосування методології Fitch «Взаємозв`язок між рейтингами материнської і дочірньої компаній» від 19 червня 2007 року, оскільки «Азовсталь» є дочірньою структурою Metinvest; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «В»; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», рейтинг поворотності активів «RR4»; національний довгостроковий рейтинг підтверджено на рівні «AA-(ukr)», прогноз – стабільний.

MHP S.A.: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B» до «B+», прогноз – стабільний; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», рейтинг поворотності активів «RR4».

ВАТ «Миронівський хлібопродукт»: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B» до «B+», прогноз – стабільний; національний довгостроковий рейтинг підвищено з рівня «AA(ukr)» до «AA+(ukr)», прогноз – стабільний.

НАК «Нафтогаз України» («Нафтогаз»): довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «CCC», прогноз «негативний» відкликано; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «CCC», прогноз «негативний» відкликано; пріоритетний незабезпечений рейтинг підвищено з рівня «B-» до «B» завдяки наявності безумовної й безвідкличної гарантії від уряду України, рейтинг поворотності активів «RR4».

Fitch більше не підтримує прогнозів за рейтингами «Нафтогазу».