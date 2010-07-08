На Одещині викрито злочинне угруповання

Генеральною прокуратурою України у взаємодії з іншими правоохоронними органами вживаються заходи, спрямовані на протидію організованій злочинності у сфері економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, скоординованими діями правоохоронців Одеської області викрито злочинне угруповання у складі 6 осіб у т. ч. голови правління ВАТ «Одесанафтопродукт».

З’ясувалося, що вказані особи, використовуючи службове становище, заволоділи майном ЗАТ «Синтез-ойл» (сирою нафтою), в особливо великих розмірах, на суму майже 38 млн. грн.

Наприкінці червня їм пред’явлено обвинувачення, розслідування у справі проводить слідчий прокуратури області.

Стосовно усіх обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, на їх особисте майно накладено арешт в розмірі 9 млн. грн., вилучено майна на суму 7,4 млн. грн.

Хід досудового слідства контролюється Генеральною прокуратурою України.