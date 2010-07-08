Казино в 5-зіркових готелях... Це ж злочин

Екс-глава Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ критикує пропозицію нинішнього глави відомства Михайла БРОДСЬКОГО прийняти закон, згідно з яким відкривати казино можна в п’ятизіркових готелях.

Про це сьогодні в Кременчуці (Полтавська обл.) на прес-конференції заявила заступник голови партії "Сильна Україна", радник віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, екс-голова Держкомпідприємництва О.КУЖЕЛЬ.

"Це пропозиція - повернути казино в п`ятизіркові готелі... Це ж злочин. Це лобістська пропозиція. У нас в країні 6 п`ятизіркових готелів всього. А хто туди зможе прийти пограти? Прості люди не зайдуть туди. Я вважаю, що гральний ринок треба відрегулювати", - сказала О.КУЖЕЛЬ.

За її словами, уряд і депутати повинні знайти паритет в законі про азартні ігри між державою, споживачами і бізнесом. О.КУЖЕЛЬ, зокрема вважає за доцільне розміщувати казино, зали ігрових автоматів, букмекерські контори у великих залах і там повинно бути не менш як 20 ігрових столів і не менше 50 автоматів (не стосується букмекерів), відвідувати гральні заклади можуть люди старше 25 років.