Негода залишила без світла 135 населених пунктів України

У другій половині дня 10 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) та через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач в 9 областях України знеструмлено 135 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема у Київській області без електропостачання залишаються 33 населені пункти, у Черкаській – 27 н.п., Миколаївській – 25 н.п., Вінницькій – 20 н.п., Херсонській – 10 н.п., Одеській – 6 н.п., Полтавській – 3 н.п., Сумській – 1 н.п. та АР Крим – 10 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.