У Києві в суботу вітер зламав близько 400 дерев

У суботу, 10 липня, у Києві внаслідок сильного вітру і зливи було зламано близько 400 дерев.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, лише у Печерському районі зламано 40 дерев і 80 великих гілок, і зараз вони оперативно прибираються працівниками «Київзеленбуду».

«Усі 1600 штатних співробітників «Київзеленбуду» і 60 чоловік з мобільних бригад вийшли на боротьбу з наслідками стихії і весь світловий день працюють, розпилюючи і вивозячи поламані дерева» – сказав керівник «Київзеленбуду» Ярослав МАКАРЧУК.

За словами заступника мера Києва Віктора СІВЦЯ, комунальне об`єднання «Київзеленбуд» від завалів дерев вже розчистило усі дороги і місця найбільшого скупчення людей, і за тиждень наслідки урагану будуть ліквідовані в повному обсягу.